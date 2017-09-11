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Саакашвили объяснил, почему его нахождение в Украине легально


11.09.2017   15:31
Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что его нахождение на территории Украины является полностью законным. Об этом он заявил во время пресс-конференции во Львове, который транслировал телеканал NewsOne.

По его словам, законность его нахождения на украинской территории подтверждается заявлением, которое в понедельник, 11 сентября, его адвокат подал в Государственную миграционную службу.

"Сегодня утром, как и должно быть по закону, мой адвокат пришел в Миграционную службу Украины и принес мое заявление. То есть, я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории. Согласно действующему законодательству, я обратился за защитой к украинскому государству. И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства", - указал он.






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