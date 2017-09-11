Тимошенко завила об объединении демократической проевропейской оппозиции в Украины

11.09.2017 15:51 Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что все демократические проевропейские оппозиционные силы Украины объединяются и начинают консультироваться относительно плана совместных действий. Об этом политико заявила в на брифинге во Львове, сообщает пресс-служба политсилы.



«Все демократические проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения усилий с силами общества, которые готовы совместно и к победе проходить путь становления Украины», — заявила политик.



Лидер «Батькивщины» считает, что сейчас главной задачей является защита стратегии Украины, которая формирует свободный народ и демократическую страну для счастливых людей.















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