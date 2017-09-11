|
Хиллари Клинтон больше не намерена баллотироваться в президенты
11.09.2017 15:57
Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах США в 2016 году, не намерена участвовать в следующих президентских выборах в 2020 году.
Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах США в 2016 году, не намерена участвовать в следующих президентских выборах в 2020 году.
Об этом она заявила в интервью CBS News, сообщает The Hill.
"Ваша политическая карьера завершилась?" - спросили у Клинтон.
"Да, - ответила она. - Как для активного политика, то она закончилась".
"С меня хватит быть кандидатом (на выборах). Но я не завершила работу в политике, я буквально верю, что на карту поставлено наше будущее", - добавила она.
Сообщается, что комментарии Клинтон появились за несколько дней до выхода в свет ее новой книги "Что произошло", в которой описывается ее опыт на президентских выборах 2016 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна