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Хиллари Клинтон больше не намерена баллотироваться в президенты


11.09.2017   15:57
Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах США в 2016 году, не намерена участвовать в следующих президентских выборах в 2020 году.

Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах США в 2016 году, не намерена участвовать в следующих президентских выборах в 2020 году.

Об этом она заявила в интервью CBS News, сообщает The Hill.

"Ваша политическая карьера завершилась?" - спросили у Клинтон.

"Да, - ответила она. - Как для активного политика, то она закончилась".

"С меня хватит быть кандидатом (на выборах). Но я не завершила работу в политике, я буквально верю, что на карту поставлено наше будущее", - добавила она.

Сообщается, что комментарии Клинтон появились за несколько дней до выхода в свет ее новой книги "Что произошло", в которой описывается ее опыт на президентских выборах 2016 года.






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