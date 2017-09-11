Порошенко: Надеюсь, Саакашвили будет с таким же рвением прорываться в Грузию

11.09.2017 16:12 Надеюсь, Саакашвили будет с таким же рвением прорываться в Грузию, - об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания по вопросам развития сельской медицины, сообщает "Громадское".



"Я надеюсь, что этот господин будет в надлежащее время так же и с таким же рвением прорываться в Грузию, с которым он пытался попасть в Украину", - заявил Порошенко.



По его словам, инцидент не требует политических комментариев, а лежит исключительно в правовом поле.



Также президент заявил, что пограничники имели право применить оружие в ходе столкновений в ПП "Шегени", через который экс-губернатор Одесской области попал в Украину.















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