|
Порошенко: Надеюсь, Саакашвили будет с таким же рвением прорываться в Грузию
11.09.2017 16:12
Надеюсь, Саакашвили будет с таким же рвением прорываться в Грузию, - об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания по вопросам развития сельской медицины, сообщает "Громадское".
"Я надеюсь, что этот господин будет в надлежащее время так же и с таким же рвением прорываться в Грузию, с которым он пытался попасть в Украину", - заявил Порошенко.
По его словам, инцидент не требует политических комментариев, а лежит исключительно в правовом поле.
Также президент заявил, что пограничники имели право применить оружие в ходе столкновений в ПП "Шегени", через который экс-губернатор Одесской области попал в Украину.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна