Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правоохранители не изымали паспорт у Саакашвили, – львовская полиция


11.09.2017   16:40
Украинские полицейские не изымали паспорт у экс-главы Одесской области Михеила Саакашвили. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вечером 10 сентября полицейские осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка на пункте пропуска "Шегини".

"При этом полиция не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии", – добавили полицейские.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия является колыбелью вина - эксперты
Грузия намерена собрать рекордный урожай винограда
Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на конец октября
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины
Саргсян и Джанелидзе обсудили многовекторное армяно-грузинское сотрудничество
Главы МИД Армении и Грузии обсудили повестку двусторонних отношений
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна