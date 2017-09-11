Правоохранители не изымали паспорт у Саакашвили, – львовская полиция

11.09.2017 16:40 Украинские полицейские не изымали паспорт у экс-главы Одесской области Михеила Саакашвили. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.



"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини", – говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что вечером 10 сентября полицейские осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка на пункте пропуска "Шегини".



"При этом полиция не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии", – добавили полицейские.















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