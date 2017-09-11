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Президент Азербайджана помиловал блогера Лапшина
11.09.2017 16:51
Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Текст распоряжения опубликован на сайте президента, — сообщает «Интерфакс».
Лапшина задержали в Минске в 16 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 7 февраля 2017 года, вопреки возражениям Москвы, он был экстрадирован в Баку.
Блогер попал в «черный список» Азербайджана из-за того, что в 2011-м и 2012 годах ездил в Карабах, не получив разрешение азербайджанских властей.
Таким образом, посчитали в Баку, он нарушил положения законов «О государственной границе Азербайджанской республики» и «О паспортах».
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