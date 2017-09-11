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Лидер ЕНД «наехал» на бывшего министра обороны Грузии


11.09.2017   16:57
По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Ники Мелия, Давид Кезерашвили, который заработал деньги «разбоем, воровством и грабежом», сегодня финансирует «Европейскую Грузию». Это заявление Ника Мелия сделал в эфире передачи «Новости дня с Дианой Трапаидзе» на «ТВ Пирвели».

По его словам, Давид Кезерашвили был позором «Национального движения».
«У меня нет морального права справедливо критиковать Парцхаладзе, когда знаю, что добывает миллионы, так как знаю и то, что в «Национальном движении» годы назад был Давид Кезерашвили, который совершенно непонятным путем - разбоем, воровством и грабежом добыл миллионы, а сейчас финансирует созданную Бидзиной Иванишвили «Европейскую Грузию».

Давид Кезерашвили и еще и другие люди были позором «Национального движения» и ни в коем случае я не возьму ответственность за людей, подобных Давиду Кезерашвили. Он добыл миллионы собственными интеллектуальными возможностями? – он, работая в финансовой полиции, грабил людей так же, как Парцхаладзе сегодня грабит всю Грузию», - заявил Ника Мелия.

По его словам, «Национальное движение» является полностью обновленной партией и в ней больше не будет «предателей Угулава и Бокерия или коррумпированных Кезерашвили и Парцхаладзе».






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