Саакашвили обанкротил власти Украины и Грузии - Роман Гоциридзе

11.09.2017 17:27 Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вчера прибыл в Украину. Невзирая на серьезные препятствия на границе, Саакашвили смог ее пересечь. По заявлению члена "Единого национального движения" Романа Гоциридзе, Саакашвили стал генератором серьезных изменений в Украине. В беседе с "Ньюпост" Гоциридзе заявил, что прибытие Саакашвили в Грузию покончит с существующим правлением в стране:



"Это было торжеством справедливости, мы еще раз видели, что народ является главной политической силой, и никто не сможет препятствовать воле народа. Михеил Саакашвили обанкротил власти Украины и Грузии. Фактически их альянс был весьма смехотворным, ни один из них не хотел, чтобы Михеил Саакашвили приехал в их страну. То, что Украина не хотела этого, видно из военных кордонов, который они воздвигли на границе. Когда человека несправедливо преследуют, главным фактором становится народ, въезд Саакашвили в Грузию, и конец нынешней власти будет одновременным. Все процессы, которые шли против него, были несправедливыми. Людей не обманете, все увидели, что наказание человека за костюмы, и венок, принесенный на похороны, является несправедливым, причем человека, который реально создал из разрушенной страны европейское государство, поэтому народ не простит ни одной власти.



Непросто определить, как в Украине пойдут процессы, там есть олигархи, есть фактор Путина, есть Порошенко, какие они сделают шаги трудно сказать, но то, что в долгосрочной перспективе украинская власть понесла серьезное поражение, это факт. Саакашвили стал генератором серьезных изменений в Украине"- заявил Роман Гоциридзе.



По его же мнению, все дела против Саакашвили состряпаны. Он считает, что если Саакашвили приедет в Грузию, у него должна быть возможность свободно защищать свои права в суде, и восстановить гражданство.



"Желание грузинской стороны об экстрадиции Саакашвили является угрозой, нацеленной на ободрение сторонников. Особенно после вчерашнего дня, когда они почувствовали реальную силу. Если произойдет какое-то чудо, и Михеил Саакашвили приедет в Грузию, ему следует дать возможность свободно защищать свои права в суде. Незаконное преследование должно закончиться, надо восстановить ему гражданство, и они даже думать не должны о предварительном заключении.



Время показало, что Михеилу Саакашвили не нашли серьезного преступления, и ему вменяются смехотворные обвинения. Использование принудительных санкций по отношению к нему означает, что власть Грузии первым делом создаст угрозу самой себе. Против Саакашвили никогда не посмеют использовать такие меры, которые вызовут в обществе всеобщее возмущение"- заявил Роман Гоциридзе.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

