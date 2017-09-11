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Иностранные СМИ не поддержали правительство Украины в ситуации с Саакашвили - ЕвроПравда


11.09.2017   18:05
Иностранные СМИ оказались не на стороне официального Киева в ситуации с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Об этом говорится в анализе иностранных медиа, опубликованном на ЕвроПравде.

"В целом в мониторинге мировых СМИ не удалось найти ни одного, которое симпатизировало бы позиции Киева. Зато некоторые не скрывали симпатии к позиции Саакашвили и критиковали власть Украины через усиление авторитаризма", - говорится в статье.

При том, что большинство СМИ изложили только факты, их оказалось достаточно, чтобы читатель сделал собственные, неутешительные для Киева выводы.

В то же время отдельные медиа в контексте воскресных событий даже прибегли к сравнению президента Украины Петра Порошенко с его предшественником Виктором Януковичем.

Западные СМИ удивлены тем, что атака Порошенко на Саакашвили состоялась несмотря на то, что последний не несет электоральной угрозы для президента.

В то же время иностранные СМИ не придали такого значения эпизода с прорывом границы командой Саакашвили, что возмутило многих в Украине. В статье отмечается, что такая реакция может быть обусловлена тем, что для того же ЕС ситуация с прорывом границы не является таким уж беспрецедентным явлением.

В частности, с начала миграционного кризиса различные страны ЕС неоднократно переживали случаи прорыва границы мигрантами – речь идет и про Венгрию, и про Испанию, и про Британию.

"А значит, реакция иностранных СМИ демонстрирует: нечего рассчитывать на понимание Запада в случае, если в отношении нарушителей границы будут применены слишком жесткие наказания", - говорится в статье.






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