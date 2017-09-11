Преследование политических оппонентов очень плохо кончается для государства - Бату Кутелия

11.09.2017 18:45 Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что возвращение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области в Украину будет содействовать развитию демократии в стране.



Комментируя тему Кутелия заявил "Ньюпост", что вытеснение политических оппонентов из политического спектра плохо заканчивается для демократических государств.



"Процесс, которым у украинского политика Михеила Саакашвили появилась возможность вернуться в Украину, заниматься политической деятельностью, дать ответы на правовые вопросы в суде, весьма хороший для украинской демократии. А успех Украины чрезвычайно важен и для Грузии. Любая форма политического преследования, и посягательство на верховенство закона очень плохо кончается для государств"- заявил Бату Кутелия.



По его же словам, то, что Саакашвили вернулся в Украину, создает гораздо более здоровую среду для украинских политических процессов.



Что касается внешней политики власти Грузии по отношению Украины, по мнению Кутелия, она неправильная.



"Многие проблемы, которые есть в Украине, совпадают с основанием тех проблем, что существуют в Грузии, в том числе российская аннексия. Было бы хорошо, чтобы на международной арене проблема Грузии рассматривалась так же, как происходит в случае с Украиной. Касательно вообще событий, развитых в Украине, по своему значению успех демократии Украины, борьба против России отразится на региональной безопасности, и исходя из этого, на Грузии. Поэтому важно, чтобы был успешный процесс, и соответственно в региональном контексте коалиция демократических стран была сильнее, чем Россия. В данном случае я подразумеваю также безопасность Черного моря, что является весьма важным вопросом для НАТО"- пояснил Бату Кутелия.

















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