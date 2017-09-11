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Не существует сценария, из которого Порошенко выйдет победившим- Хухашвили


11.09.2017   18:50
Бывший советник премьер-министра Грузии Гия Хухашвили прокомментировал возвращение в Украину бывшего президента и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

По его мнению, с учетом "вздорных" действий президента Украины не существует сценария, из которого Порошенко выйдет победившим.

"Фатальные ошибки Порошенко открыли дорогу Михеилу Саакашвили, чтобы полностью реабилитироваться. Он (экс-президент Грузии) старается извлечь максимальные дивиденды из ошибок президента Украины, он все хорошо просчитал.

Порошенко поставил себя в такое положение, в котором нет сценария, где бы он остался в выигрыше.

Порошенко сегодня находится в тяжелейшем положении не только из-за Саакашвили, оппозиция постарается получить максимальное во время данного формирующегося кризиса. В конечном итоге это глупость Порошенко, в которую, к сожалению, очень плохо втиснулась наша власть. Будем надеяться, что эта история меньше затронет Грузию, но нет двух мнений о том, что грузинская власть тоже глупо поступала за эти последние недели"- заявил Гия Хухашвили.

В настоящее время Михеил Саакашвили находится в городе Львове.







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