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Главы МИД Армении и Грузии обсудили расширение договорно-правовой базы
11.09.2017 19:09
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с находящимся с рабочим визитом в республике вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. Подробности передает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Министры с удовлетворением констатировали, что в последние годы отношения двух дружественных и соседних стран переживают существенное развитие. В данном контексте обоюдно отмечена важность вклада внешнеполитических ведомств в реализацию достигнутых руководителями Армении и Грузии договоренностей.
Эдвард Налбандян и Михаил Джанелидзе обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных структур, межпарламентские отношения, торгово-экономические связи, транспортные инфраструктуры, сотрудничество в сферах энергетики, культуры и туризма.
Была отмечена важность максимального расширения армяно-грузинской договорно-правой базы.
В ходе встречи были затронуты также шаги, предпринимаемые в направлении решения вопросов, волнующих грузинских армян.
Главы МИД Армении и Грузии обменялись также мнениями вокруг ряда актуальных международных и региональных проблем.
Э. Налбандян представил М.Джанелидзе совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на создание соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.
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