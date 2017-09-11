Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Главы МИД Армении и Грузии обсудили расширение договорно-правовой базы


11.09.2017   19:09
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с находящимся с рабочим визитом в республике вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. Подробности передает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Министры с удовлетворением констатировали, что в последние годы отношения двух дружественных и соседних стран переживают существенное развитие. В данном контексте обоюдно отмечена важность вклада внешнеполитических ведомств в реализацию достигнутых руководителями Армении и Грузии договоренностей.

Эдвард Налбандян и Михаил Джанелидзе обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных структур, межпарламентские отношения, торгово-экономические связи, транспортные инфраструктуры, сотрудничество в сферах энергетики, культуры и туризма.

Была отмечена важность максимального расширения армяно-грузинской договорно-правой базы.

В ходе встречи были затронуты также шаги, предпринимаемые в направлении решения вопросов, волнующих грузинских армян.

Главы МИД Армении и Грузии обменялись также мнениями вокруг ряда актуальных международных и региональных проблем.

Э. Налбандян представил М.Джанелидзе совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на создание соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия является колыбелью вина - эксперты
Грузия намерена собрать рекордный урожай винограда
Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на конец октября
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины
Саргсян и Джанелидзе обсудили многовекторное армяно-грузинское сотрудничество
Главы МИД Армении и Грузии обсудили повестку двусторонних отношений
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна