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Литовский депутат Жигимантас Павиленис- Я на вашем месте не задержал бы Саакашвили, не требовал бы его экстрадиции


11.09.2017   20:36
Я на вашем месте не задержал бы Саакашвили, не требовал бы его экстрадиции. Я бы сделал все, чтобы показать Западу, что мы едины - заявил литовский депутат Жигимантас Павиленис.

По его словам, основанием успеха Литвы было полное единство правительства и оппозиции.

"За мной стоят два премьер-министра Литвы. Основанием нашего успеха на пути интеграции было полное единство правительства и оппозиции. Будь я на вашем месте, не задержал бы Саакашвили, не требовал бы его экстрадиции. Я бы сделал все, чтобы показать Западу, что мы единые. Именно об этом мы сегодня беседовали с председателем парламента - успех Литвы в 90-е годы обусловило именно то, что мы сотрудничали не только внутри страны, но и со странами региона. Вы можете быть примером успеха потому, что ваша экономики одна из лучших"- заявил Жигимантас Павиленис.

В Грузии находится парламентская делегация Республики Литвы. В рамках визита делегация Литвы встретилась с председателем парламента Ираклием Кобахидзе.







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