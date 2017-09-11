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Джон Маккейн: Надеюсь, скажут, что я достойно служил моей стране


11.09.2017   20:42
На вопрос журналиста CNN, как бы он хотел запомниться американскому народу, республиканский сенатор США Джон Маккейн ответил следующим образом:

"Он служил своей стране, и не всегда был прав, часто ошибался, допустил много ошибок, но он служил своей стране. Надеюсь, скажут, что достойно".

В июле 2017 года у Джона Маккейна обнаружили тяжелую форму опухоли мозга - глиобластому. У него из канала на левом виске уже удалили сгусток крови, и поврежденную ткань.

Еще в 2000 году Маккейну была установлена опухоль кожи, от чего сенатор вылечился, но очаг опухоли мозга возник рядом с тем местом, где у него была опухоль кожи.

Американский сенатор воевал во вьетнамской войне, а с 1987 года представляет штат Аризону в Сенате США. В 2008 году он баллотировался на пост президента от Республиканской партии, однако, как известно, проиграл демократу Бараку Обаме.

Маккейна совершенно справедливо считают большим другом Грузии, поскольку он отличается критическим отношением к России, и в то же время постоянно лоббирует Грузию в международном сообществе. Сенатор не раз был в гостях в Тбилиси. Последний визит состоялся в январе 2017 года.







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