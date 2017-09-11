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США наблюдают за появлением Саакашвили в Украине


11.09.2017   22:47
Заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринкс считает, что вопрос возможной экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили касается лишь двух стран - Украины и Грузии.

"Что касается бывшего президента Михеила Саакашвили и его вчерашнего вхождения в Украину, есть правовые процедуры, и мы наблюдаем за этим процессом. Обращение грузинского правительства с требованием экстрадиции Саакашвили касается лишь двух стран - Украины и Грузии", - сказала в понедельник журналистам Б.Бринкс.

Она накануне прибыла в Грузию и провела встречи с председателем парламента, депутатами, представителями неправительственных организаций.






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