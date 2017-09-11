США наблюдают за появлением Саакашвили в Украине

11.09.2017 22:47 Заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринкс считает, что вопрос возможной экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили касается лишь двух стран - Украины и Грузии.



"Что касается бывшего президента Михеила Саакашвили и его вчерашнего вхождения в Украину, есть правовые процедуры, и мы наблюдаем за этим процессом. Обращение грузинского правительства с требованием экстрадиции Саакашвили касается лишь двух стран - Украины и Грузии", - сказала в понедельник журналистам Б.Бринкс.



Она накануне прибыла в Грузию и провела встречи с председателем парламента, депутатами, представителями неправительственных организаций.















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