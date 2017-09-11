Спикер парламента выразил недовольство инициативой президента

11.09.2017 22:48 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментирвоал инициативу президента в связи с конституционными изменениями.



«С одной стороны, речь о необходимости консенсуса, и, в общем, мы разделяем этот пафос, а с другой стороны, речь о том, что должен быть подготовлен некий документ без той политической партии, которой грузинский народ выразил конституционное доверие. Одно с другим, естественно, несовместимо», - заявил Кобахидзе.



Что касается того, ожидает ли председатель парламента вето президента в связи с инициированными конституционными изменениями, председатель парламента заявляет, что «это прерогатива президента Грузии».



«Для нас главной задачей является подготовка совершенного документа, принятие такого документа, который обеспечит долгосрочное демократическое развитие нашей страны», - добавил Ираклий Кобахидзе.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает оппозиционным партиям создать собственную версию проекта конституционных изменений.















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