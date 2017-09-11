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Президент Грузии выступает с инициативой пересмотра проекта конституционных поправок


11.09.2017   22:50
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает с новой инициативой в с конституционными поправками и предлагает оппозиционным партиям разработать новую версию проекта Конституции с исправлением тех основных вопросов, из-за которых не состоялся консенсус между правящей командой и оппозиционными силами.

С этой инициативой Георгий Маргвелашвили выступил 11 сентября на встрече с представителями оппозиционных партий во дворце президента.

«Вполне возможно было, чтобы новая Конституция была бы написана в результате совершенно иного процесса, совершенно по другой логике, с совершенно другими акцентами», - отметил Георгий Маргвелашвили, однако там же добавил, что принятые в двух слушаниях конституционные поправки являются «политическим фактом», который заслуживает уважения.

«Возьмем этот документ, отметим те пункты, которые были основной темой противоречий, напишем свою версию, ту, с которой согласитесь вы, несмотря на различия в политических взглядах и предложим это правящей политической силе, как выход», - заявил Георгий Маргвелашвили.

Инициативу президента положительно оценили представители парламентских и непарламентских оппозиционных сил, которые выразили готовность подключиться к разработке документа.

«Важно, что в результате консенсуса будет принят документ, который будет предложен уже президентом в виде альтернативы», - заявил журналистам после встречи один из лидеров Единого национального движения Ника Мелия.

«Мы, естественно, присоединяемся к этой инициативе. Мы присоединились ко всем инициативам, которые ставили своей целью, чтобы состоялся консенсус вокруг Конституции. Оппозиция в очередной раз проявила попытку, чтобы процесс каким-то образом разрядился и пошел в нормальном направлении, но все должны хорошо понимать, что реальность такова, что власти не заинтересованы в консенсусе», - заявила представитель Европейской Грузии Элене Хоштария.

«У нас будет общий документ в связи с теми принципиальными вопросами, которые мы и до этого отмечали... Мы дадим Грузинской мечте еще один шанс сохранить лицо и не выкраивать Конституцию под себя», - отметил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» эту инициативу президента назвали безосновательной попыткой и заявили, что Конституция уже принята в двух слушаниях.

«Я не знаю, каким целям может служить эта инициатива. Могу одно сказать, что проект закона Конституции, очень важный, который обязательно обеспечит демократическое развитие страны, сегодня принят в двух слушаниях и, после того, как у нас будет заключение Венецианской комиссии, мы примем его в третьем слушании», - заявил депутат Грузинской мечты Георгий Кахиани.

Пока не известно, когда начнутся рабочие встречи политических партий в связи с инициативой президента.

Очередная попытка диалога между властью и оппозиционными партиями вокруг конституционных поправок завершилась безуспешно в конце августа. Были отменены также и переговоры, запланированные при посредничестве Венецианской комиссии, которые должны были состояться 6 сентября в Страсбурге. «Ответственность за недостжение консенсуса» в процессе конституционной реформы оппозиция возложила на власть.

В проекте конституционных изменений, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, основное недовольство оппозиции вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.

Оппозиция опротестовывает перенесение срока перехода на пропорциональную систему выборов Парламента до 2024 года и лишение партий права на создание избирательных блоков.

Принятие конституционных поправок в третьем слушании планируется на осенней сессии законодательного органа.






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