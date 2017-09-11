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Известны избирательные номера субъектов, принимающих участие в выборах местного самоуправления
11.09.2017 22:59
Известны избирательные номера субъектов, участвующих в выборах местного самоуправления. Жеребьевка состоялась сегодня вечером в Центральной избирательной комиссии Грузии. Избирательные субъекты примут участие в выборах под следующими номерами:
«Новые правые» - 29
«Орден сынов отечества Родина» - 34
«Партия единства и развития Грузии» - 14
«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» - 41
«Движение Государство для народа» - 1
«Давид Тархан-Моурави - Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии» - 8
«Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» - 10
«Традиционалисты» - 18
«Объединенное демократическое движение» - 4
«Путь Звиада именем Господа» - 28
«Политическое движение «Свобода – путь Звиада Гамсахурдиа» - 31
«Джонди Багатурия – Картули даси» – 13
«Социалистическая Грузия – коммунисты» - 37
«Промышленники» - 19
«Социалистическая партия трудящихся» - 15
«Партия «Грузия» - 17
«Общество Мераба Костава» - 22
«Республиканская партия» - 6
«Прогрессивно-демократическая партия» - 39
«Движение строительства» - 20
«Левый альянс» - 9
«Новые христиан демократы» - 23
«Тамаз Мечиаури - за единую Грузию» - 7
«Коммунистическая партия Грузии - сталинисты» - 12
«Национально-демократическое движение» - 11
«Избирательный блок «Бакрадзе-Угулава – Европейская Грузия» - 2
«Георгий Вашадзе – единение Новая Грузия» - 27
«Единое национальное движение» - 5
«Дмитрий Лорткипанидзе, Каха Кукава – Демократическое движение – Свободная Грузия» - 3
«Народная – единодушие народа» - 38
Представленный инициативной группой кандидат на пост мэра Тбилиси Алеко Элисашвили – 42.
Политическим партиям, которые принимали участие в последних выборах, ЦИК в результате обращения присвоил те же избирательные номера. Всего в выборах примут участие 24 политические партии, 5 избирательных блоков и один кандидат, представленный инициативной группой.
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