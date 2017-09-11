Известны избирательные номера субъектов, принимающих участие в выборах местного самоуправления

11.09.2017 22:59 Известны избирательные номера субъектов, участвующих в выборах местного самоуправления. Жеребьевка состоялась сегодня вечером в Центральной избирательной комиссии Грузии. Избирательные субъекты примут участие в выборах под следующими номерами:



«Новые правые» - 29

«Орден сынов отечества Родина» - 34

«Партия единства и развития Грузии» - 14

«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» - 41

«Движение Государство для народа» - 1

«Давид Тархан-Моурави - Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии» - 8

«Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии» - 10

«Традиционалисты» - 18

«Объединенное демократическое движение» - 4

«Путь Звиада именем Господа» - 28

«Политическое движение «Свобода – путь Звиада Гамсахурдиа» - 31

«Джонди Багатурия – Картули даси» – 13

«Социалистическая Грузия – коммунисты» - 37

«Промышленники» - 19

«Социалистическая партия трудящихся» - 15

«Партия «Грузия» - 17

«Общество Мераба Костава» - 22

«Республиканская партия» - 6

«Прогрессивно-демократическая партия» - 39

«Движение строительства» - 20

«Левый альянс» - 9

«Новые христиан демократы» - 23

«Тамаз Мечиаури - за единую Грузию» - 7

«Коммунистическая партия Грузии - сталинисты» - 12

«Национально-демократическое движение» - 11

«Избирательный блок «Бакрадзе-Угулава – Европейская Грузия» - 2

«Георгий Вашадзе – единение Новая Грузия» - 27

«Единое национальное движение» - 5

«Дмитрий Лорткипанидзе, Каха Кукава – Демократическое движение – Свободная Грузия» - 3

«Народная – единодушие народа» - 38

Представленный инициативной группой кандидат на пост мэра Тбилиси Алеко Элисашвили – 42.



Политическим партиям, которые принимали участие в последних выборах, ЦИК в результате обращения присвоил те же избирательные номера. Всего в выборах примут участие 24 политические партии, 5 избирательных блоков и один кандидат, представленный инициативной группой.

















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