Джеджелава: судьбу Саакашвили решит Киев

11.09.2017 23:15 Экс-президент Михеил Саакашвили теперь не актуален в Грузии: общество больше не испытывает к нему интереса. Об этом заявил глава Минобрнауки страны, вице-премьер Александр Джеджелава.



"Этим лицом заинтересованы лишь правоохранители, так как насколько известно, он обвиняется в тяжелых преступлениях", - цитирует министра РИА Новости.



Джеджелава напомнил, что грузинская прокуратура направляла в Киев несколько обращений с требованием экстрадировать Саакашвили на родину, так что его судьба зависит от властей Украины.















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