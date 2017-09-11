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Саакашвили утверждает, что его паспорт находится в администрации президента
11.09.2017 23:51
Украинский паспорт экс-президента Грузии Михеил Саакашвили предали в Администрацию президента сразу после кражи. Об этом Саакашвили сообщил в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.
"Я оставил его в автобусе на время переговоров. Вы можете видеть на кадрах, что пришли люди, забрали нас и не было времени взять с собой паспорт, хотя автобус был в 20 метрах сзади нас. После этого туда сразу же зашли полицейские, сбушники или пограничники, обыскали автобус и все забрали. Документы вернули всем, кроме меня", - прокомментировал Саакашвили.
Он добавил, что обладает информацией о передаче его паспорта "прямо в Администрацию президента как вещественное доказательство".
"Наверное, там получили по шапке, потому что указание от Администрации президента было привезти меня, а не паспорт", - пошутил экс-президент Грузии.
Также Саакашвили подчеркнул, что в настоящее время находится в Украине легально, пока Миграционная служба Украины и украинские суды решат его вопрос, так как он "утром подал документацию в миграционную службу Украины, как это предусматривает процедура защиты".
Напомним, что экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о краже своего украинского паспорта.
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