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Бриджит Бринк - Мой совет правящей и оппозиционной партиям - избегать любой возможности проявления насилия


12.09.2017   10:29
Мой совет правящей и оппозиционной партиям - избегать любой возможности проявления насилия, - об этом заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк заявила после встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

По ее словам, в случае выявления нарушений необходимо своевременное расследование.

«Разумеется, мы говорили о местных выборах, поделились друг с другом взглядами. Мой совет правящей и оппозиционной партиям - избегать любой возможности проявления какого-либо насилия. И если будут какие-либо жалобы в связи с нарушениями, они были бы решены быстро. Дайте людям возможность проголосовать в соответствии со своей верой и совестью за выбранного им кандидата, чтобы выборы прошли в спокойной, мирной обстановке при полном соблюдении законодательства», - заявила Бриджит Бринк.






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