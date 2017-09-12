|
Бриджит Бринк - Мой совет правящей и оппозиционной партиям - избегать любой возможности проявления насилия
12.09.2017 10:29
Мой совет правящей и оппозиционной партиям - избегать любой возможности проявления насилия, - об этом заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк заявила после встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.
По ее словам, в случае выявления нарушений необходимо своевременное расследование.
«Разумеется, мы говорили о местных выборах, поделились друг с другом взглядами. Мой совет правящей и оппозиционной партиям - избегать любой возможности проявления какого-либо насилия. И если будут какие-либо жалобы в связи с нарушениями, они были бы решены быстро. Дайте людям возможность проголосовать в соответствии со своей верой и совестью за выбранного им кандидата, чтобы выборы прошли в спокойной, мирной обстановке при полном соблюдении законодательства», - заявила Бриджит Бринк.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна