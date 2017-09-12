Бриджит Бринк - Мой совет правящей и оппозиционной партиям - избегать любой возможности проявления насилия

12.09.2017 10:29 Мой совет правящей и оппозиционной партиям - избегать любой возможности проявления насилия, - об этом заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк заявила после встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



По ее словам, в случае выявления нарушений необходимо своевременное расследование.



«Разумеется, мы говорили о местных выборах, поделились друг с другом взглядами. Мой совет правящей и оппозиционной партиям - избегать любой возможности проявления какого-либо насилия. И если будут какие-либо жалобы в связи с нарушениями, они были бы решены быстро. Дайте людям возможность проголосовать в соответствии со своей верой и совестью за выбранного им кандидата, чтобы выборы прошли в спокойной, мирной обстановке при полном соблюдении законодательства», - заявила Бриджит Бринк.















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