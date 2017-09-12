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В гостиницу к Саакашвили ворвались пограничники и полиция
12.09.2017 10:34
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины и полицейские прибыли в отель «Леополис» во Львове, в котором остановился бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили. Трансляцию происходящего активист Иван Слободянюк ведет в Facebook.
Активист сообщает, что пограничники пришли в отель около 7:00.
Пограничники заявили, что пришли, чтобы довести до Саакашвили содержание протокола об административном правонарушении.
На месте присутствуют адвокаты политика. Саакашвили к пограничникам пока не выходил.
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