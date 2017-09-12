В гостиницу к Саакашвили ворвались пограничники и полиция

12.09.2017 10:34 Сотрудники Государственной пограничной службы Украины и полицейские прибыли в отель «Леополис» во Львове, в котором остановился бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили. Трансляцию происходящего активист Иван Слободянюк ведет в Facebook.



Активист сообщает, что пограничники пришли в отель около 7:00.



Пограничники заявили, что пришли, чтобы довести до Саакашвили содержание протокола об административном правонарушении.



На месте присутствуют адвокаты политика. Саакашвили к пограничникам пока не выходил.















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