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В гостиницу к Саакашвили ворвались пограничники и полиция


12.09.2017   10:34
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины и полицейские прибыли в отель «Леополис» во Львове, в котором остановился бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили. Трансляцию происходящего активист Иван Слободянюк ведет в Facebook.

Активист сообщает, что пограничники пришли в отель около 7:00.

Пограничники заявили, что пришли, чтобы довести до Саакашвили содержание протокола об административном правонарушении.

На месте присутствуют адвокаты политика. Саакашвили к пограничникам пока не выходил.






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