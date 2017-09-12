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В пункт пропуска «Шегини» прибыли 14 человек, пересекших границу Украины вместе с Саакашвили – Госпогранслужба


12.09.2017   12:05
«Четырнадцать человек, незаконно пересекших границу Украины в ночь на понедельник, 11 сентября, прибыли в пункт пропуска "Шегини" во Львовской области, чтобы оформить документы» - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он добавил, что протоколы на этих лиц переданы в суд.

Слободян подчеркнул, что в "Шегини" приехали в основном журналисты, нардепов среди прибывших нет.

"Саакашвили также должен пройти данную процедуру. Для этого сотрудники Госпогранслужбы прибыли в гостиницу "Леополис" во Львове, где сейчас проживает Саакашвили, чтобы ознакомить его с протоколом о незаконном пересечении границы", – подчеркнул Слободян.






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