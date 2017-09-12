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Саакашвили отверг сравнение прорыва границы с вторжением россиян на Донбасс


12.09.2017   12:07
Михеил Саакашвили назвал "пропагандой" сравнение его пересечения границы с вторжением российских военных на востоке государства. Об этом он заявил во время своего публичного выступления перед журналистами возле отеля, в котором сейчас находится во Львове.

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"Лживые барыги провели пропаганду о каком-то там прорыве, нарушении границы и сравнили это с Донбассом", - сказал политик, отметив, что политики "держат граждан Украины реально за дураков".


В то же время Саакашвили заявил, что уважает пограничников и добавил, что он вместе со своими сторонниками не нарушал закон во время пересечения КП "Шегини" на Львовщине.

"Они отказались взять у меня паспорт и проверить документы", - утверждает экс-глава Одесской ОГА.

"Они пытаются говорить о нарушениях закона с нашей стороны. А мы будем всем рассказывать и показывать о нарушениях руководителей Пограничной службы по прямому приказу президента Порошенко и Авакова... Мы начинаем процедуру", - отметил он. “






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