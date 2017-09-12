Адвокат Саакашвили рассказал подробности утреннего визита пограничников в отель

12.09.2017 12:09 Сегодня утром, 12 сентября, стало известно, что во львовскую гостиницу "Леополис", в которой сейчас проживает экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили, пришли представители Государственной пограничной службы.



Ситуацию вокруг визита правоохранителей прокомментировал адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.



"В 7:15 утра двое представителей Мостиского отряда Государственной пограничной службы прибыли в отель "Леополис" якобы для того, чтобы вручить Михеилу Саакашвили протокол о совершении им административного правонарушения. По их словам, правонарушение заключалось в незаконном, по их мнению, пересечении государственной границы 10 сентября", – рассказал он.



По его мнению, действия пограничников являются незаконными.



Такие протоколы составляются в течение трех часов с момента выявления административного правонарушения. Сегодня 12 сентября. Поэтому такие попытки вручить протокол являются абсолютно незаконным,

– отметил адвокат.



Кроме того, Галабала сообщил, что пограничники пытались попасть в номера, где проживает Саакашвили, силовым методом.



"Представители государственной пограничной службы пытались ворваться к номерам, в которых якобы проживает Михеил Саакашвили. Согласно Конституции Украины номера отелей считаются частным жильем. Доступ к какому-либо частному жилью осуществляется на основании решения суда. Поэтому не имеют права они вламываться, вручать что-то без решения суда", – отметил адвокат.



Также он прокомментировал, законно ли Саакашвили попал на территорию Украины.



"Однозначно это не было незаконно. Это абсолютно законно из-за того, что часть 9 статьи 9 закона "О государственной границе Украины" позволяет в условиях крайней необходимости пересекать государственную границу с нарушением права. Мы находились на заминированном пункте пропуска. Поскольку мы были в зоне поражения, то попросили нас эвакуировать. Глава Западного регионального управления ГПС отказал нам. Поэтому мы не имели другого выхода, как просто пересечь государственную границу", – отметил адвокат.



Галабала подчеркнул, что Саакашвили "в ближайшее время однозначно обратится в суд, чтобы восстановить свое украинское гражданство".



Напомним, сейчас Михеил Саакашвили находится во Львове, где 11 сентября политик дал пресс-конференцию. Во время брифинга он также отметил, что на украино-польской границе у него похитили паспорт.



А сегодня, 12 сентября, во львовскую гостиницу "Леополис", в которой сейчас проживает экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили, пришли представители правоохранительных органов.















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