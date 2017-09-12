Пограничники зачитали Саакашвили админпротокол о нарушении границы (+видео)

12.09.2017 12:11 Представитель Государственной пограничной службы зачитал Михеилу Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Это произошло во вторник возле львовской гостиницы "Леополис" в присутствии журналистов, народных депутатов и адвокатов Саакашвили.



Саакашвили на это сказал, что хорошо разбирается в юриспруденции и знает, что протокол должны были вручить в течение трех часов после предполагаемого нарушения им границы, сейчас же попытки пограничников сделать это являются незаконными. Правдивость этого заявления подтвердили адвокаты бывшего губернатора.



















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