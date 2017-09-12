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Саакашвили не подписал протокол о незаконном пересечении им границы


12.09.2017   12:20
Сотрудники государственной пограничной службы Украины зачитали экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили протокол об административном правонарушении при незаконном пересечении им государственной границы, однако политик не поставил под ним свою подпись, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам Саакашвили, протокол составлен незаконно, а расписался политик лишь в той части, где его ознакомили с правами.






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