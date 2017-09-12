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Грузию призвали воздержаться от экстрадиции Саакашвили и преследования политических оппонентов
12.09.2017 12:48
Если вы продолжите сажать оппонентов в тюрьму и экстрадировать, вы окажетесь в изоляции - заявил руководитель литовско-грузинской парламентской группы дружбы Жигимантас Павиленис. Так он прокомментировал вопрос возможной экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
По мнению европейского законодателя, от того, что происходит в Украине, счастлив только Кремль.
По словам Павилениса, Грузию не раз предупреждали не делать лишних шагов в связи с экстрадицией и задержаниями.
"Грузию очень ясно предупредили, не делать лишних шагов в связи с экстрадицией и задержанием. Это не демократия, когда приходят к власти и сажают оппонентов в тюрьму, это очень плохо. Будь я на вашем месте, я бы отобрал у России инструмент раздела и господства, и объединил силы власти и оппозиции. У вас комфортное большинство в парламенте для того, чтобы осуществить значительные реформы, вы можете быть примером с точки зрения европейской интеграции, если захотите этого. Вы можете получить членство, но в случае если останетесь едиными. Если вы продолжите сажать оппонентов в тюрьму, и экстрадировать, вы всего лишь окажетесь в изоляции"- заявил Жигимантас Павиленис.
О лишении гражданства Украины экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили говорит также заместитель парламента Республики Литва. Гедиминас Киркилас заявляет, что противостоящие стороны в Украине должны найти компромисс.
"На мой взгляд, то, что происходит, нехорошо ни для Украины, ни для Грузии. К сожалению, все это полезно только для России. Думаю, обе стороны должны найти какой-то компромисс. Сворачивание с европейских стандартов очень плохо для любой страны, которая желает быть членом Евросоюза"- заявил заместитель председателя литовского парламента Гедиминас Киркилас.
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