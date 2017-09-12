Саакашвили: Порция обеда кошки Пинчука стоит дороже, чем мое проживание в отеле

12.09.2017 12:54 Бывший президент Грузии и председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказался отвечать на вопросы журналистов "ICTV", заявив, что этот канал принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.Инцидент произошел сегодня, 12 сентября, во время брифинга Саакашвили во Львове, который транслировал телеканал NewsOne.



Случай произошел тогда, когда журналисты спросили Саакашвили, сколько стоит гостиничный номер, в котором он остановился.



"Это что за канал? Ага, "ICTV". Мой номер стоит меньше, чем одна доза пинчуковской толстой кошки. Я однажды встречался с Пинчуком, у него кошка ест намного больше, чем стоит мой номер. Передайте привет старому олигарху, Виктору Пинчуку, который целыми днями то и делает, что врет, который мечтает только, чтобы приказ Путина по моему аресту был выполнен, потому что он считает, что Украина не должна вступить в НАТО, что Украина не должна идти в Евросоюз, он должен продавать трубы Путину, а ему должны дать еще больше заводов, чем при Кучме он себе прибрал и он хочет дальше грабить украинский народ", - высказался Саакашвили.



Ко всему он добавил, что Пинчук приватизировал 120 гектаров леса, что в три раза больше, чем когда-либо было в Межигорье.















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