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Миссия ООН по правам человека следит за ситуацией вокруг Саакашвили
12.09.2017 12:57
В Организации Объединенных Наций следят за ситуацией, сложившейся вокруг экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили после того, как ему удалось попасть на территорию Украины, несмотря на лишение его украинского гражданства.
Об этом заявила в Киеве, во время презентации доклада относительно ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2017 года, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.
«Что касается господина Саакашвили, мы как составляющая часть системы ООН, знаем об этом деле, и другие агентства ООН особо отслеживают детали», — сказала Фрейзер.
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