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Саакашвили грозит штраф в размере около 300 долларов
12.09.2017 13:36
Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили грозит штраф до 8500 грн (ок 50 долларов) по статье Административного кодекса о массовом незаконное пересечение границы
Об этом сообщил пресс-секретарь Западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет, передает Depo.ua.
"Пограничники вместе с адвокатами Саакашвили заполняют админпроткол и вносят в него необходимые изменения, статья о массовом незаконном пересечении границы предусматривает штраф от 2400 до 8500 грн", - сказал он.
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