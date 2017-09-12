Саакашвили грозит штраф в размере около 300 долларов

12.09.2017 13:36 Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили грозит штраф до 8500 грн (ок 50 долларов) по статье Административного кодекса о массовом незаконное пересечение границы



Об этом сообщил пресс-секретарь Западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет, передает Depo.ua.



"Пограничники вместе с адвокатами Саакашвили заполняют админпроткол и вносят в него необходимые изменения, статья о массовом незаконном пересечении границы предусматривает штраф от 2400 до 8500 грн", - сказал он.















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