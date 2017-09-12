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Адвокаты Саакашвили и пограничники вносят замечания в протокол о незаконном пересечении границы


12.09.2017   13:54
Адвокаты лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и представители Государственной пограничной службы Украины в настоящее время вносят замечания в протокол о незаконном пересечении границы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", адвокаты и пограничники находятся внутри гостиницы "Леополис", в которой остановился М.Саакашвили. Сам политик сейчас общается с журналистами возле гостиницы.

Адвокат М.Саакашвили Маркиян Галабала сообщил о намерениях изложить свою юридическую позицию в пояснениях в протокол. "Мы сейчас будем вносить пояснения в протокол о совершении административного правонарушения. Мы будет излагать в этих пояснениях свою юридическую позицию", - сказал адвокат.

По его словам, юридическая позиция защиты политика основывается на трех тезисах.

"Тезис первый… о том, что протокол об административном правонарушении составляется на протяжении трех часов с момента выявления административного правонарушения. Уважаемый представитель Государственной пограничной службы заявил, что правонарушение было выявлено 10 сентября, сегодня – 12 сентября, и протокол составляется явно с нарушением трехчасового срока", - заявил М.Галабала, отметив, что об этом ранее заявлял также М.Саакашвили и внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

Вторая позиция, по словам защитника, заключается в том, что в понедельник, 11 сентября, М.Саакашвили подал в управление Государственной миграционной службы во Львовской области заявление о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты, согласно закону Украины о статусе беженца и лиц, которые требуют дополнительной защиты. "Это основание, которое исключает любую возможность привлечения к административной ответственности по ст.204 Кодекса об административных правонарушениях", - отметил он.

"Третья позиция: пересечение государственной границы 10 сентября 2017 года в ПП "Шегини" было осуществлено в условиях крайней необходимости с целью спасения жизни людей в пункте пропуска из-за его заминирования, исключительно законным способом", - отметил М.Галабала.

Он напомнил, что СБУ в 17.07 в воскресенье сообщила о минировании ПП "Шегини" и пункт пропуска был закрыт именно тогда, когда автобус с М.Саакашвили уже пересек государственную границу Польши. "То есть закрыли пункт пропуска именно тогда, когда мы уже пересекли государственную границу Польши и нас не хотели пускать через государственную границу Украины. То есть мы оказались фактически в ловушке – мы не могли вернуться на территорию Польши и нас не эвакуировали на территорию Украины", - отметил М.Галабала.






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