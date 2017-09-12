Протокол о незаконном пересечении госграницы Саакашвили рассмотрит суд 18 сентября

12.09.2017 14:03 Судебное рассмотрения протокола о пересечении границы Украины лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской областной государственной администрации Михеилом Саакашвили рассмотрит Мостиский районный суд Львовской области в понедельник, 18 сентября, в 15:00.



Предварительно судебное заседание назначено на 15:00 18 сентября", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" во вторник начальник пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Владимир Шеремет.



По его словам, М.Саакашвили должен прибыть в суд для рассмотрения протокола о незаконном пересечении границы.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на данное время адвокаты М.Саакашвили и пограничники закончили процедуру внесения дополнений в протокол о незаконном пересечении границы. Они вышли из здания гостиницы "Леополис".















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