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Протокол о незаконном пересечении госграницы Саакашвили рассмотрит суд 18 сентября


12.09.2017   14:03
Судебное рассмотрения протокола о пересечении границы Украины лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской областной государственной администрации Михеилом Саакашвили рассмотрит Мостиский районный суд Львовской области в понедельник, 18 сентября, в 15:00.

Предварительно судебное заседание назначено на 15:00 18 сентября", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" во вторник начальник пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Владимир Шеремет.

По его словам, М.Саакашвили должен прибыть в суд для рассмотрения протокола о незаконном пересечении границы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на данное время адвокаты М.Саакашвили и пограничники закончили процедуру внесения дополнений в протокол о незаконном пересечении границы. Они вышли из здания гостиницы "Леополис".






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