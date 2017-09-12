Саакашвили не намерен объединяться с Тимошенко

12.09.2017 14:08 Михеил Саакашвили заявил, что не планирует объединяться ни с какими политсилами, даже с Юлией Тимошенко. Об этом он сказал сегодня на брифинге возле гостиницы “Леополис" во Львове, сообщает Укринформ.



"Не буду объединяться ни с Тимошенко, ни с другими политическими силами, только с народом", - заявил, отвечая на вопросы журналистов, Саакашвили.



Кроме того он еще раз подтвердил свое намерение отправиться во всеукраинский тур по городам и весям страны - вплоть до Киева.



“Не сегодня-завтра я отправлюсь во всеукраинский политический тур. Имею намерение посетить такие крупные индустриальные центры как Харьков, Днепр, Одесса, а также села. Я буду собирать требования людей к олигархам и с этими требованиями приеду в Киев”, - сказал Саакашвили.















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