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Саакашвили не намерен объединяться с Тимошенко
12.09.2017 14:08
Михеил Саакашвили заявил, что не планирует объединяться ни с какими политсилами, даже с Юлией Тимошенко. Об этом он сказал сегодня на брифинге возле гостиницы “Леополис" во Львове, сообщает Укринформ.
"Не буду объединяться ни с Тимошенко, ни с другими политическими силами, только с народом", - заявил, отвечая на вопросы журналистов, Саакашвили.
Кроме того он еще раз подтвердил свое намерение отправиться во всеукраинский тур по городам и весям страны - вплоть до Киева.
“Не сегодня-завтра я отправлюсь во всеукраинский политический тур. Имею намерение посетить такие крупные индустриальные центры как Харьков, Днепр, Одесса, а также села. Я буду собирать требования людей к олигархам и с этими требованиями приеду в Киев”, - сказал Саакашвили.
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