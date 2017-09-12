|
Маргвелашвили: Проблемы и вызовы, с которыми сегодня столкнулся ЕС, замедляют интеграцию Грузии
12.09.2017 14:11
Те проблемы и вызовы, с которыми сегодня столкнулся ЕС, замедляют интеграцию Грузии, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью Euronews.
«Я бы не сказал, что в конечном итоге они повлияют на европейский процесс или полностью остановят интеграцию Грузии, но они определенно её замедляют», – отметил Маргвелашвили.
По его словам, ЕС «пострен на принципе совместного демократического принятия решений государствами-членами, и когда возникают расхождения по некоторым вопросам, например по «брекситу», то принятие решений замедляется, и, конечно, российский фактор является одним из факторов в этом процессе».
Георгий Маргвелашвили также подчеркнул, что Россия отреагировала очень агрессивно на более активное вовлечение Украины, Грузии и других соседей России в европейский процесс.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна