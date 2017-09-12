Маргвелашвили: Проблемы и вызовы, с которыми сегодня столкнулся ЕС, замедляют интеграцию Грузии

12.09.2017 14:11 Те проблемы и вызовы, с которыми сегодня столкнулся ЕС, замедляют интеграцию Грузии, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью Euronews.



«Я бы не сказал, что в конечном итоге они повлияют на европейский процесс или полностью остановят интеграцию Грузии, но они определенно её замедляют», – отметил Маргвелашвили.



По его словам, ЕС «пострен на принципе совместного демократического принятия решений государствами-членами, и когда возникают расхождения по некоторым вопросам, например по «брекситу», то принятие решений замедляется, и, конечно, российский фактор является одним из факторов в этом процессе».



Георгий Маргвелашвили также подчеркнул, что Россия отреагировала очень агрессивно на более активное вовлечение Украины, Грузии и других соседей России в европейский процесс.















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