Букмекеры принимают ставки о ближайшем будущем Саакашвили

12.09.2017 15:09 Тотализатор "Виваробет" начал предлагать ставки на экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михеила Саакашвили. Желающие могут поставить ставки на следующие позиции:



- Станет ли Михеил Саакашвили организатором нового Майдана в течение трех месяцев

- Будет ли Михеил Саакашвили изгнан из Украины в течение 1 месяца

- Станет ли Михеил Саакашвили лидером объединенной оппозиции

- Сможет ли Михеил Саакашвили своими силами достичь Киева до 19 сентября

- Арестуют ли Михеила Саакашвили до 25 сентября.





Напомним, что судебное разбирательство по поводу "незаконного пересечения границы" в украинском суде назначено на 18 сентября.

















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