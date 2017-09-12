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Букмекеры принимают ставки о ближайшем будущем Саакашвили


12.09.2017   15:09
Тотализатор "Виваробет" начал предлагать ставки на экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михеила Саакашвили. Желающие могут поставить ставки на следующие позиции:

- Станет ли Михеил Саакашвили организатором нового Майдана в течение трех месяцев
- Будет ли Михеил Саакашвили изгнан из Украины в течение 1 месяца
- Станет ли Михеил Саакашвили лидером объединенной оппозиции
- Сможет ли Михеил Саакашвили своими силами достичь Киева до 19 сентября
- Арестуют ли Михеила Саакашвили до 25 сентября.


Напомним, что судебное разбирательство по поводу "незаконного пересечения границы" в украинском суде назначено на 18 сентября.







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