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Букмекеры принимают ставки о ближайшем будущем Саакашвили
12.09.2017 15:09
Тотализатор "Виваробет" начал предлагать ставки на экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михеила Саакашвили. Желающие могут поставить ставки на следующие позиции:
- Станет ли Михеил Саакашвили организатором нового Майдана в течение трех месяцев
- Будет ли Михеил Саакашвили изгнан из Украины в течение 1 месяца
- Станет ли Михеил Саакашвили лидером объединенной оппозиции
- Сможет ли Михеил Саакашвили своими силами достичь Киева до 19 сентября
- Арестуют ли Михеила Саакашвили до 25 сентября.
Напомним, что судебное разбирательство по поводу "незаконного пересечения границы" в украинском суде назначено на 18 сентября.
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