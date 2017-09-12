Хухашвили: Придет время ответственности нынешней власти

12.09.2017 15:14 Эксперт Гия Хухашвили считает, что имплементация альтернативного проекта конституции будет невозможна.



Эксперт прокомментировал предложение президента оппозиции, создать свою версию конституции, принятой вторым слушанием.



По мнению Гии Хухашвили, несмотря на то, что сейчас будет невозможно принять альтернативный проект, никто не знает, куда окончательно приведет весь этот политический процесс.



"С точки зрения права, то есть формального понимания права, это не имеет значения, поскольку правительство намерено принять конституцию. Несмотря на то, что оно изолировано от внешнего мира, оно собирается принять в политическом бункере то, что хочет исходя из своих политических интересов, но это не отменяет политический процесс. У власти есть все инструменты, чтобы принять эту конституцию, но политический процесс идет своим чередом, и не подчиняется политическим рамкам. Как бы ни удивлялись в "Грузинской мечте", президент является политической фигурой. Они говорят, что президент должен быть аполитичным, но это не так. Президент должен быть над политикой. Разумеется, чтобы не написали альтернативного, сегодня имплементация будет невозможной, но это политика, и куда политика приведет текущие сейчас события, покажет время"- заявил Гия Хухашвили.



По его же мнению, мы сегодня находимся на том этапе, когда политический процесс отдалился от законодательного процесса, "власть закрылась в политическом бункере, и там упрямо нажимает на пульт, на документ, не имеющий консенсуса".



"Остальное общество осталось отдельно, и сейчас президент, вероятно, пытается консолидировать альтернативное течение. За этим, возможно, не последует результат за короткие сроки, но в долгосрочной перспективе это может стать основанием начала чего-то нового. В частности, все должны понимать, что когда принимаешь какое-то решение, рано или поздно наступит время ответственности. Думаю, придет время, когда власти придется ответить за этот странный процесс. В свое время, когда Михеил Саакашвили выкручивая руки, принял то уродство, которое мы имеем сегодня, ему пришлось взять ответственность за это, и власть так же должна понимать, что ей придется взять ответственность за конституцию, принятую выкручиванием рук. Именно частью этой логики является то, что делает президент. Он сказал, что является политиком, и действует, как считает нужным"- заявил Гия Хухашвили.

















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