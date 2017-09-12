Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хухашвили: Придет время ответственности нынешней власти


12.09.2017   15:14
Эксперт Гия Хухашвили считает, что имплементация альтернативного проекта конституции будет невозможна.

Эксперт прокомментировал предложение президента оппозиции, создать свою версию конституции, принятой вторым слушанием.

По мнению Гии Хухашвили, несмотря на то, что сейчас будет невозможно принять альтернативный проект, никто не знает, куда окончательно приведет весь этот политический процесс.

"С точки зрения права, то есть формального понимания права, это не имеет значения, поскольку правительство намерено принять конституцию. Несмотря на то, что оно изолировано от внешнего мира, оно собирается принять в политическом бункере то, что хочет исходя из своих политических интересов, но это не отменяет политический процесс. У власти есть все инструменты, чтобы принять эту конституцию, но политический процесс идет своим чередом, и не подчиняется политическим рамкам. Как бы ни удивлялись в "Грузинской мечте", президент является политической фигурой. Они говорят, что президент должен быть аполитичным, но это не так. Президент должен быть над политикой. Разумеется, чтобы не написали альтернативного, сегодня имплементация будет невозможной, но это политика, и куда политика приведет текущие сейчас события, покажет время"- заявил Гия Хухашвили.

По его же мнению, мы сегодня находимся на том этапе, когда политический процесс отдалился от законодательного процесса, "власть закрылась в политическом бункере, и там упрямо нажимает на пульт, на документ, не имеющий консенсуса".

"Остальное общество осталось отдельно, и сейчас президент, вероятно, пытается консолидировать альтернативное течение. За этим, возможно, не последует результат за короткие сроки, но в долгосрочной перспективе это может стать основанием начала чего-то нового. В частности, все должны понимать, что когда принимаешь какое-то решение, рано или поздно наступит время ответственности. Думаю, придет время, когда власти придется ответить за этот странный процесс. В свое время, когда Михеил Саакашвили выкручивая руки, принял то уродство, которое мы имеем сегодня, ему пришлось взять ответственность за это, и власть так же должна понимать, что ей придется взять ответственность за конституцию, принятую выкручиванием рук. Именно частью этой логики является то, что делает президент. Он сказал, что является политиком, и действует, как считает нужным"- заявил Гия Хухашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Винные компании примут виноград, поврежденный градом
У потребителя в месяц воруют в среднем 10 кг продуктов - НПО
Как повлияла «ларизация» на цены на недвижимость в Грузии?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Объявленный Россией в розыск за убийство азербайджанец убит в Тбилиси
В Грузии завершились учения НАТО Agile Spirit 2017
Глава МИД Грузии обсудил в Армении вопросы сотрудничества
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна