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Спецгруппа ЕС показала сайт по реагированию на прокремлевскую дезинформацию


12.09.2017   15:37
Оперативная рабочая группа Европейской внешнеполитической службы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) выполнила свое летнее обещание запустить в сентябре "более интерактивный и доступный для поиска" обновленный сайт в ответ на прокремлевскую дезинформацию.

"Сегодня мы запустили наш новый сайт www.euvsdisinfo.eu, предоставив вам единый ресурс в ответ на вызов прокремлевской дезинформации", - сообщила во вторник East StratCom Task Force, проинформировавшая читателей 20 июля о предстоящей работе над обновлением сайта.

На русской версии сайта, появившегося на английском, немецком и русском языках, сказано: "Этот сайт создан в рамках кампании, направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию. Кампания "ЕС против дезинформации" организована Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для противодействия российским дезинформационным кампаниям".






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