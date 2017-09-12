Правоохранители задержали пятерых человек, причастных к инциденту на КПП Шегини

12.09.2017 16:20 По фактам событий на пункте пропуска "Шегини" задержаны пять человек. Им инкриминируют, в частности, групповое нарушение общественного порядка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.



Сегодня, 12 сентября, в рамках расследования уголовных производств по фактам событий 10 сентября на пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе, полицией Львовской области задержаны пять активных участников тех событий.



Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участника тех событий. Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий.



В общем следователями предоставлено квалификацию событий на пункте пропуска "Шегини" по признакам уголовных преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа), ч. 4 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.



Кроме того, Государственной пограничной службой составлено 15 административных протоколов по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Среди лиц, в отношении которых составлены административные материалы, в частности - четыре представителя СМИ и 10 иностранных граждан.

Ранее сообщал о двух задержанных из-за событий на КПП "Шегини".















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