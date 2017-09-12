Саакашвили: Мне угрожали экстрадицией и даже предлагали деньги, чтобы я не приезжал в Украину

12.09.2017 16:37 Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что ему предлагали деньги за то, чтобы он не возвращался в Украину. Как информирует УНИАН, об этом он сказал журналистам во Львове.



"90% украинцев по всем опросам говорят, что меня нужно было запускать... Не нужно считать своих людей за полных идиотов. Какой прорыв? Массовые нарушения на границе? Массовые беспорядки? Массовые пострадавшие? Все очень просто: не хочется барыгам, президенту, чтобы я был в Украине. Выставили армию, угрожали мне экстрадицией, устраивали пресс-конференции, давили на польскую власть, всевозможные прогнозы через третьих, четвертых лиц мне отправляли. Деньги предлагали, чтобы я не приезжал. Я сказал: извините, но я приеду в Украину", - отметил Саакашвили.



Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.















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