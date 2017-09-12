Президент Грузии: «Мы заслуживаем большей поддержки от США, НАТО и ЕС»

12.09.2017 16:50 «Ошибка любого правительства состоит в том, что оно пытается создать себе слабую, неэффективную оппозицию», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая на организованной Институтом Маккейна международной конференции, посвященной будущему Европы и Ближнего Востока.



По его словам, правительство Грузии в дискуссиях с оппонентами исходит из того, что имеет в парламенте большинство голосов. Он призывает правительство научиться слушать тех, кто придерживается иного мнения.



«В правящей команде бытует подход, что истина состоит в том большинстве, которое ей присвоил народ. Мы должны научиться принимать иное мнение», — подчеркнул Маргвелашвили.



Он не обошел стороной тему отношений с Россией и отметил, что у Грузии «очень сложные взаимоотношения с соседним государством, поэтому необходима большая выдержка», тем более, что российская пропаганда очень сильна и направлена на отдаление Грузии от Запада.



«Россияне стали более квалифицированными, ставят вопросы, основанные на мягкой силе. Создаются мифы, что если Грузия станет частью Запада, то потеряет свою идентичность. Это они навязывают не только Грузии, но и всему миру», — заявил Маргвелашвили.



В создавшейся ситуации, по мнению президена, США, НАТО и Евросоюз должны усилить поддержку Грузии.



«Думаю, Грузия заслуживает большей поддержки от США, НАТО и Евросоюза. Я бы желал, чтобы эта поддержка была в 10 раз больше. Грузия показала, что она привержена западным ценностям и все сделает для этого», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

