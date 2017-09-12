Полиция обыскивает бойцов батальона «Донбасс»

12.09.2017 16:56 12 сентября у Винникивского озера полиция обыскивает представителей внутреннего корпуса батальона «Донбасс». Об этом сообщает журналист ZAXID.NET TV с места происшествия. По словам полиции, они проверяют анонимное сообщение о «неизвестных людей в военной форме с сумками с оружием и взрывчаткой».



На место приехала полиция, спецназ и взрывотехники, они осматривают вещи военных. Представители батальона «Донбасс» сами показали правоохранителям оружие, разряжена и на которую они имеют разрешение. Запрещенных вещей или взрывчатки у них не нашли.



По словам военных, за четыре дня это уже восьмой обыск, который в них проводят.



Военные говорят, что отдыхали у озера. 10 сентября на приглашение общественных активистов они участвовали в обеспечении порядка на границе в Краковце, когда его пересекал Михеил Саакашвили.



Около 40 человек из батальона приехали во Львовскую из разных регионов Украины. Но сейчас военные не спешат возвращаться домой, пока ситуация напряженная. По их словам, они будут охранять общество от титушок.



Полиция пока не комментирует ситуацию.



Из-за сообщения о взрывчатке из территории Винникивского озера никого не эвакуировали, поскольку сейчас уже не купальный сезон и отдыхающих там нет.



Через некоторое время бойцы батальона «Донбасс» захотели выйти с территории, но полиция их не выпускала из процессуальные действия. Поэтому бойцы забаррикадировались, а полиция для усиления привезла в двух грузовиках КрАЗ нацгвардийцив.



К слову, сегодня на брифинге во Львове Михеил Саакашвили и его адвокаты заявили о преследовании их сторонников и активистов по всей Украине.















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