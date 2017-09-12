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Вызовы и угрозы, исходящие от России - в Тбилиси открылся международный форум
12.09.2017 17:25
В Тбилиси открылся международный форум, организованный институтом сенатора Джона Маккейна, где принимают участие многие ведущие специалисты, работающие над вопросами международной безопасности. Основными темами дискуссии на форуме являются вызовы, идущие от России, в частности российская пропаганда и агрессия, а также то, каким должен быть ответ цивилизованного мира на эти вызовы.
В эксклюзивном интервью "Рустави 2" международные эксперты говорят об угрозе российской пропаганды.
"Все мы должны сделать больше, Америка, Франция, Германия, страны Балтии, Грузия. У всех нас есть проблема России. Россия использует очень много инструментов, чтобы ослабить демократические институты, своих соседей. Со всем этим мы должны бороться демократическим путем"- заявил бывший заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид.
Специалисты говорят о необходимости ослабления российской пропаганды.
"Во время избирательной кампании во Франции кандидат в президенты Макрон откровенно противостоял "Раше Тудей" и "Спутнику". Он запретил этим медиа средствам присутствовать на его встречах. Он противостоял президенту Путину за ту пропагандистскую роль, которую исполняют "Раша Тудей" и "Спутник" в избирательной кампании Франции. Поэтому вы должны говорить, пристыдить их"- заявил специалист университета Хадсона Бенджамин Хадади.
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