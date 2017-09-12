Абесадзе: Как в Грузии, так и в Украине действие власти к оппонентам выходит за рамки закона

12.09.2017 17:44 Как в Грузии, так и в Украине действие власти в отношении своих политических оппонентов, я имею в виду президента Михеила Саакашвили, выходит за все рамки закона. Это прямое политическое преследование, которое вредит государственным интересам - так отозвался один из членов "Европейской Грузии" Ираклий Абесадзе на события, развитые в Украине вокруг бывшего президента Михеила Саакашвили.



По заявлению Ираклия Абесадзе, этот процесс еще больше заводит власти Грузии и Украины в тупик.



"Поэтому, разумеется, будь то власть Грузии, или Украины, вместо борьбы с политическими оппонентами незаконными методами, и их преследования, лучше бы боролись политическими методами, боролись в течение избирательного процесса, и так доказывали свое преимущество. Стоит сожаления, что, в эти процессы, в том числе включено грузинское государство, которое вновь неоправданно требует экстрадиции этого человека, и по-прежнему старается убедить международное сообщество в том абсурде, что будто бы существует основание для какой-либо уголовной ответственности"- заявил Ираклий Абесадзе.



В гостиницу "Леополис" во Львове, где остановился Михеил Саакашвили, пришли пограничники и полицейские. Перед гостиницей "Леополис" представители Пограничной службы Украины ознакомили Михеила Саакашвили с административным протоколом о незаконном пересечении государственной границы. По этому обвинению ему грозит штраф в размере 300 долларов.



















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