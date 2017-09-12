Президент Грузии вместе с оппозицией намерен вывести страну из тупика

12.09.2017 17:50 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что нынешнее правительство своей странной полемикой по проекту конституционных изменений завело страну в тупик, и вместе с оппозицией намеревается вывести Грузию из этого тупика. Об этом Георгий Маргвелашвили заявил на встрече с представителями оппозиционных партий по проекту изменений в Конституцию, которая проходила 11 сентября.



Он напомнил слова председателя Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио, который выразил свое разочарование отсутствием консенсуса между политическими силами Грузии по вопросу конституционных изменений.

По словам президента, имиджу грузинского государства нанесен серьезный ущерб, так как у мирового сообщества создалось впечатление, что грузинское общество не может достичь соглашения по такому важнейшему вопросу.



Георгий Маргвелашвили предложил оппозиционным партиям на основании уже имеющегося и утвержденного парламентом в двух чтениях проекта конституционных изменений разработать совместный «консенсусный» вариант и затем предложить его правительству Грузии.



«Может быть, та форма, в какой был написан конституционный проект, — это не то, как я или вы написали бы Конституцию. Но некий документ уже выложен, и мы проявим уважение к тому, что это политический факт. Мы возьмем этот документ как исходный и начнем самостоятельную импровизацию, отметим те основные пункты, которые были предметом противостояния, и напишем нашу версию, о которой договоритесь вы, несмотря на различия в политических взглядах. А затем предложим ее правящей силе как выход. А также покажем партнерам, что в Грузии противостояние политические силы могут вместе делать общее дело и договариваться о главном — принципах и архитектуре государства», — заявил Георгий Маргвелашвили.



Как известно, проект изменений в Конституцию Грузии, составленный государственной конституционной комиссией, вызвал в стране немало споров. Президент и оппозиция сходились в оценках и выступали против отмены прямых выборов президента и урезания его полномочий, отсрочки перехода со смешанной на пропорциональную систему выборов парламента с 2020 до 2024 года и несправедливого, по их мнению, принципа распределения нераспределенных мандатов (согласно законопроекту, мандаты, которые в результате выборов получат не прошедшие в парламент партии, будут отданы победившей на выборах партии). В результате острой полемики парламент Грузии утвердил спорный законопроект в первом и втором чтении в конце весенней сессии так, что оппозиция в голосовании участия не принимала. В третьем чтении законопроект планируется принять на осенней сессии. Оппозиция призывает правящую партию не принимать поспешное решение и дождаться заключения Венецианской комиссии, которое будет готово в октябре.















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