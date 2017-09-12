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Сотрудники МВД заблокировали ветеранов батальона «Донбасс» - депутаты
12.09.2017 17:54
Народные депутаты от фракции "Самопомич" Егор Соболев и Семен Семенченко заявляют о блокировании правоохранителями ветеранов батальона "Донбасс" в с.Винники Львовской области.
"Аваковцы (сотрудники МВД, которое возглавляет Арсен Аваков – ИФ) начали задержание участников протестов на Шегинях (пограничный пункт пропуска – ИФ). И одновременно заблокировали ветеранов батальона "Донбасс" в селе Винники под Львовом", - написал Е.Соболев на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
"Шестой час "пишут протокол с места события". Какого именно события не объясняют. Так же почему место окружено автоматчиками в форме КОРДа. Ветераны "Донбасса"… хранят спокойствие", - добавил он.
С свою очередь, С.Семенченко заявляет, что сотрудники МВД перекрывают подъезд к с.Винники и "пытаются организовать незаконное избиение ветеранов батальона Донбасс".
"В течение 4 часов все машины ветеранов были обысканы. Не было найдено никакого оружия или взрывчатки. Однако из Киева продолжают поступать команды… любым путем задержать ветеранов, - написал он в соцсети Facebook во вторник.
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