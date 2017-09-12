Никакого прорыва не было, была эвакуация людей в условиях крайней необходимости - «Рух нових сил»

12.09.2017 18:21 В пункте пропуска Шегини 10 сентября состоялась эвакуация людей в условиях крайней необходимости. Об этом заявила на брифинге во Львове член Совета партии «Рух нових сил» Ольга Галабала.



Она сообщила, что в пункте пропуска Шегини люди действовали в состоянии крайней необходимости.



«Представьте себе, с одной стороны титушки, люди постоянно подстрекаемые информации, сейчас состоятся взрыв их лидера. Люди действовали в состоянии крайней необходимости. Нас отказались эвакуировать », - рассказала Галабала.



Она подчеркнула, что такие действия четко предусмотрены частью 9 ст. 9 Закона Украины «О государственной границе Украины».



«Люди с другой стороны пункта пропуска« Шегини с украинской стороны понимали, что мы находились в зоне возможного взрыва и оказались в ловушке. Систематически срабатывала сигнализация и система оповещения тревоги », - добавила Галабала.



«Представьте себе ситуацию, когда граждане Украины, находятся уже на территории Украины и просят украинского генерала их спасти и защитить жизнь и здоровье. А генерал отвечает - идите в Польшу, при этом зная, что польскую границу заблокирована », - подчеркнула она.



Кроме того, она отметила, что людям стало известно, что в толпе неизвестные лица постоянно говорили, что "Путин сейчас взорвет здесь Саакашвили".



«И люди, доведенные до состояния крайней необходимости, начали стихийную эвакуацию», - пояснила она.



Напомним, власти начали аресты сторонников Михеила Саакашвили по всей территории Украины.



«Мы обращаемся к Авакова, Порошенко - остановитесь, не нарушайте закон. Потому что все эти люди действовали в пределах, предусмотренных законом », - подчеркнул народный депутат Юрий Деревянко.















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