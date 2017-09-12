Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Никакого прорыва не было, была эвакуация людей в условиях крайней необходимости - «Рух нових сил»


12.09.2017   18:21
В пункте пропуска Шегини 10 сентября состоялась эвакуация людей в условиях крайней необходимости. Об этом заявила на брифинге во Львове член Совета партии «Рух нових сил» Ольга Галабала.

Она сообщила, что в пункте пропуска Шегини люди действовали в состоянии крайней необходимости.

«Представьте себе, с одной стороны титушки, люди постоянно подстрекаемые информации, сейчас состоятся взрыв их лидера. Люди действовали в состоянии крайней необходимости. Нас отказались эвакуировать », - рассказала Галабала.

Она подчеркнула, что такие действия четко предусмотрены частью 9 ст. 9 Закона Украины «О государственной границе Украины».

«Люди с другой стороны пункта пропуска« Шегини с украинской стороны понимали, что мы находились в зоне возможного взрыва и оказались в ловушке. Систематически срабатывала сигнализация и система оповещения тревоги », - добавила Галабала.

«Представьте себе ситуацию, когда граждане Украины, находятся уже на территории Украины и просят украинского генерала их спасти и защитить жизнь и здоровье. А генерал отвечает - идите в Польшу, при этом зная, что польскую границу заблокирована », - подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что людям стало известно, что в толпе неизвестные лица постоянно говорили, что "Путин сейчас взорвет здесь Саакашвили".

«И люди, доведенные до состояния крайней необходимости, начали стихийную эвакуацию», - пояснила она.

Напомним, власти начали аресты сторонников Михеила Саакашвили по всей территории Украины.

«Мы обращаемся к Авакова, Порошенко - остановитесь, не нарушайте закон. Потому что все эти люди действовали в пределах, предусмотренных законом », - подчеркнул народный депутат Юрий Деревянко.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's впервые с 2010 года улучшила рейтинг Грузии
Винные компании примут виноград, поврежденный градом
У потребителя в месяц воруют в среднем 10 кг продуктов - НПО
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ЮНИСЕФ подарил 120 школам Абхазии доски и маркеры
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси грабитель банка на требования полиции сдаться покончил с собой
Новое соглашение Армении с ЕС создаст многоуровневые возможности для сотрудничества - посол Германии
Европарламент обсуждает безопасность газоснабжения ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна