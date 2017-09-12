Луценко: «Миротворец» утратил все доверие к себе

12.09.2017 18:37 Внесение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко в базу сайта "Миротворец" лишь подтверждает, что этот ресурс стал инструментом политических манипуляций, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко.



Внесение лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко в базу сайта "Миротворец" является инициативой украинских политиков, связанных с главой МВД Арсеном Аваковым, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко.



"Я сразу вспоминаю, как появилась информация о встрече Авакова и Тимошенко, на которой они якобы договорились о сотрудничестве. Вот вам наглядный ответ. Понятное дело, что политики, которые крутятся вокруг Авакова, контролируют "Миротворец". Инициатива внести Тимошенко в базу этого ресурса принадлежит им. Речь о народном депутате Антоне Геращенко и других. Они продолжают заниматься манипуляциями", – отметил нардеп.



Он акцентировал внимание на том, что в отличие от Тимошенко и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, украинского политика Виктора Медведчука в базе "Миротворца" нет.



"После внесения Саакашвили и Тимошенко в свою базу, "Миротворец" утратил все доверие к себе. Конечно, идея этого проекта была правильной. Но после того как он стал инструментом политических манипуляций, никакого доверия к нему не осталось. К примеру, того же Медведчука вы на "Миротворце" не найдете. Сайт себя дискредитировал. И, к сожалению, мы фактически лишились довольно ценного инструмента для противодействия внешней агрессии. Политиканы просто уничтожили "Миротворец", – подчеркнул Луценко.















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