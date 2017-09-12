Прокуратура проверяет запрос на экстрадицию Саакашвили в Грузию

12.09.2017 18:53 Органы украинской прокуратуры проводят проверку запроса Грузии об экстрадиции экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".



"После получения этого запроса (от грузинской стороны на экстрадицию – 24) были направлены все материалы в органы прокуратуры для проведения экстрадиционной проверки. Это предварительный этап", – сказал он.



По словам Петренко, если "проверка будет завершена с положительным заключением, то будет возможность принимать дальнейшие процедурные решения в строгом соответствии с законом".



Сейчас материалы переданы Министерством юстиции в органы прокуратуры. В связи с тем, что у нас пока еще нет выводов и документов, то можем говорить, что она еще не завершена,– отметил министр.















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