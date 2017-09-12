Бокучава: При власти ЕНД русские туристы хотели, чтобы Россия была такой, как Грузия

12.09.2017 20:01 Член "Национального движения" Тина Бокучава заявила телекомпании "Пиревели", что президент Российской Федерации Владимир Путин был заинтересован в том, чтобы грузинское государство не развивалось. По ее словам, во время "Национального движения" русские туристы приезжали в Грузию, и у них появлялась претензия, чтобы их страна тоже была такой, как Грузия.



"Путин не хотел успешного грузинского государства, которое будет членом Евросоюза, не хотел грузинское государство, которое было бы членом "НАТО", грузинское государство, которое создало бы ему проблему в своем же государстве.



Потому, как русские туристы приезжали сюда, и видели, как выдавался паспорт, как они пересекали границу, как у нас в стране не было коррупции, как в нашей стране не было криминала. Ему лично создавало проблему, что возрастал спрос, чтобы Россия была такой, как Грузия. Путин хотел уничтожить это. Его интересы и интересы Бидзины Иванишвили совпадали"- заявила Тина Бокучава.

















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